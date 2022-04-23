На Київщині сапери знайшли багато мін і артилерійських снарядів, містян закликають не чіпати підозрілі предмети, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.



Днями сапери знайшли заміноване авто, між сидінням і дверима якого окупанти заклали гранату. Вибухівку знешкодили, проте громадян просять не робити такого самостійно. Також інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби розміновують транспорт на звільнених від росіян територіях.











В Іванківському райні Київщини сапери обстежили об’єкти транспортної інфраструктури, вилучили багато мін, артилерійських снарядів. На прохання місцевих мешканців вони знешкодили російські розтяжки, залишки ракет "Ураган" із домівок і садиб.











"Водночас закликаємо всіх дотримуватися заходів безпеки - не відвідувати не обстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети. У разі виявлення таких предметів - відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку найближчим представникам правоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, або у месенджер сторінки Держспецтрансслужби у фейсбуці", - Генштаб ЗСУ.



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