На Київщині сапери знайшли багато мін і артилерійських снарядів, містян закликають не чіпати підозрілі предмети, - Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ попереджає про розмінування звільнених від росіян територій і закликає не чіпати сторонні предмети, а відійти на безпечну відстан і повідомити фахівцям
Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Днями сапери знайшли заміноване авто, між сидінням і дверима якого окупанти заклали гранату. Вибухівку знешкодили, проте громадян просять не робити такого самостійно. Також інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби розміновують транспорт на звільнених від росіян територіях.
В Іванківському райні Київщини сапери обстежили об’єкти транспортної інфраструктури, вилучили багато мін, артилерійських снарядів. На прохання місцевих мешканців вони знешкодили російські розтяжки, залишки ракет "Ураган" із домівок і садиб.
"Водночас закликаємо всіх дотримуватися заходів безпеки - не відвідувати не обстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети. У разі виявлення таких предметів - відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку найближчим представникам правоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, або у месенджер сторінки Держспецтрансслужби у фейсбуці", - Генштаб ЗСУ.
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