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OPINION

Як поводитися з інвесторами

Євген Дубогриз
23 червня, 2024 неділя
18:02
Погляд Євген Дубогриз

Зараз буде багато публікацій про інвестиції, інвестпроєкти, переліки, пайплайни, пропозиції й тому подібне. Час такий. Я тут, так, нагадаю декілька базових таких речей

Зміст

Перше, це те, що інвестиції – це про заробіток.

Друге – це не про ваш заробіток. Це про їхній заробіток, тих, до кого ви звертаєтеся за інвестиціями.

Третє – це ви маєте показати їм, де їхній заробіток. Навпаки не працює. Єхидне зауваження: ваш заробіток інвестора не цікавить, точніше, цікавить до тої міри, де це допомагає заробляти їм).

Четверте – заробіток означає не просто якісь грошові потоки, а грошові потоки до інвестора. Ваша задача – не просто довести інвесторам, що у вашому проєкті є гроші (тобто грошові потоки, намальовані прибутки не підуть), а й показати інвесторам, як вони отримають ці гроші. Бажано не у вигляді retained earnings.

Гарний інвестпроєкт — це не той, який "схвалений патентованими джунами із Біг4", і не той, де стоїть гриф певного міністерства "погоджено", і навіть-навіть не той, де написано "за підтримки Президента". Гарний — це той, де чітко і ясно показано та роз’яснено що там: а) є гроші для інвестора, б) звідки ці гроші візьмуться, в) і як інвестор їх отримає.

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Бажано, звісно, не прямо в лоб це показати, якось тонше, але й "в лоб" теж ок.

А, і головне. Інвестори, з 99% імовірністю, розумніші за вас, бо це ви до них за грошима, а не навпаки. Шанс, що вам зустрінеться той 1% менш розумних, на нього краще не покладатися, замалий.

І пару ще ремарок навздогін.

Проєкти, "що реалізуються за підтримки Уряду/Президента", це ок. За умови якщо там гроші з наваром повертаються інвесторові протягом року від моменту інвестиції; якщо проєкт довше, його не буде, в сенсі, не дадуть.

Проєкти, де ви розповідаєте про винятково успішну бізнес-модель та про ваш заробіток – одразу в сад, інвестора, якщо це інвестор, цікавлять його/її гроші, не ваші.

Якщо малюєте велику дохідність, бо так вчать у вигаданих українських інвестбанках та агенціях, то будуть питання "так чого ви не інвестуєте свої, коли там return 30:1". Вмикайте здоровий глузд.

Джерело

Про автора. Євген Дубогриз, фінансовий експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
бізнес
відбудова України
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