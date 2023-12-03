Трохи повізіонерствував. Спитали (іншою мовою, звісно): "Назви три основних перепони для економічного зростання України тут і зараз". Питання з циклу Що-Де-Коли-бліц, тобто, на роздуми 30 секунд, як скажеш, так і буде. Тут або раніше думав на цю тему і маєш відповіді, або вмикай голову на повну, тут і зараз, бо потім не буде. Але таке.

Відповів приблизно так, у перекладі.

Тиск правоохоронних органів на бізнес, особливо на малий та середній. Надмірні, заплутані та суперечливі одне одному закони та регуляції – це причина, чому маємо пункт 1). Недовіра бізнесу до споживачів та навпаки, в широкому сенсі недовіра взагалі — це причина, чому маємо пункт 2).

Не знаю, чи то кудись піде, і чи візьмуть до уваги взагалі, то й нехай, наша візіонерська справа сказати.

Якщо про методи та дії, то ключовий тут третій пункт, з нього випливають всі інші й взагалі проблема економічного зростання саме в ньому, і з нього треба й починати. Будувати довіру.

Building trust is a key.

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Виконувати зобов’язання, навіть коли змінюються обставини (наша, українська, дуже розповсюджена ситуація – "та мало що обіцяв, це коли було, ситуація змінилася, обставини інші"), допоки не домовилися про інше. Домовлятися. Зважати на одне одного, коли робимо домовленості, перестати сприймати договори як гру з нульовою сумою (якщо один виграв, то інший програв). Намагатися виконувати зобов’язання навіть за форс-мажорів, та припинити називати кожну зміну обставин форс-мажором.

"Платити борги", якщо звести до однієї фрази - тобто виконувати зобов’язання, попри нашу часту мантру "борги платять лише боягузи". Вибудовувати на рівні суспільства культуру, де невиконання зобов’язань - це тяжка провина в сприйнятті оточення, те, за що має бути соромно, сором - досить непоганий стимул чогось не робити.

Якщо без пафосу, то, цитатою Митця: "Макаренко казав: намахувать непедагогічно, якщо не можеш зробити, так і кажи, а не намахуй".

І це з завдань, які не виконати одномоментно, однією чи декількома рішучими діями чи постановами, - це про зміну ставлення та, може, навіть світосприйняття. Це довга робота, соррі за банальність.

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Про автора. Євген Дубогриз, фінансовий експерт

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