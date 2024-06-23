У Києві на Софіївській Борщагівці у квартирі вибухнула літієва батарея інвертора: які наслідки

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу у селі Софіївська Борщагівка на вул. Боголюбова до рятувальників надійшло 23 червня о 03:27.

Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

"По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок вибуху в квартирі на 8-му поверсі багатоповерхового житлового будинку, сталось загорання приміщення", - йдеться у повідомленні.

38-річний власник квартири вийшов самостійно. Його ушпиталили з опіками в центральну районну лікарню міста Боярка. Також надзвичайники врятували двох осіб та ще 8 евакуювали під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби.

Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

О 4:47 пожежу було ліквідували. Причина її виникнення встановлюється. За попередніми даними, зі слів господаря, - стався вибух літієвої батареї з інвертором.

Фото: ГУ ДСНС України у Київській області