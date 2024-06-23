У Києві на Софіївській Борщагівці у квартирі вибухнула літієва батарея інвертора: які наслідки
Вночі неділі, 23 червня, у селі Софіївська Борщагівка сталася пожежа. За попередніми даними, у квартирі вибухнула літієва батарея інвертора
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.
Зазначається, що повідомлення про пожежу у селі Софіївська Борщагівка на вул. Боголюбова до рятувальників надійшло 23 червня о 03:27.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
"По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок вибуху в квартирі на 8-му поверсі багатоповерхового житлового будинку, сталось загорання приміщення", - йдеться у повідомленні.
38-річний власник квартири вийшов самостійно. Його ушпиталили з опіками в центральну районну лікарню міста Боярка. Також надзвичайники врятували двох осіб та ще 8 евакуювали під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
О 4:47 пожежу було ліквідували. Причина її виникнення встановлюється. За попередніми даними, зі слів господаря, - стався вибух літієвої батареї з інвертором.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
- У неділю, 23 червня, під час повітряної тривоги в укритті енергопідприємства в Києві виявили тіло працівника.
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