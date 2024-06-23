У Києві в укритті енергопідприємства виявили тіло працівника
У неділю, 23 червня, під час повітряної тривоги в укритті енергопідприємства в Києві виявили тіло працівника
Про це повідомляє Міненерго.
"Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі швидкої констатували його смерть.
Обставини з’ясовуються.
- Уранці неділі, 23 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по території Київської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей та пошкоджено інфраструктуру.
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