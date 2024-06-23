У Києві в укритті енергопідприємства виявили тіло працівника

Про це повідомляє Міненерго.

"Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі швидкої констатували його смерть.

Обставини з’ясовуються.