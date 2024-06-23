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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Щонайменше до осені ситуація на фронті більше схилятиметься на користь України, - експерт Лакійчук

23 червня, 2024 неділя
21:23
Війна з Росією ЗСУ

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" прокоментував розвиток подальший дій на фронті на можливості росіян

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щонайменше до осені ситуація буде більше схилятися на нашу користь. Я погоджуюсь з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським в його обережній оцінці, що ситуація складна, але ми маємо шанс при певних умовах переламати все на свою користь", - зазначив він.

Зараз Вашингтонський Інститут дослідження війни, низка інших аналітичних організацій говорять про те, що ось, очевидно, почався новий літній наступ. Насправді ж, нічого не розпочалось, каже Лакійчук.

"Наступ, як операція, визначається цілями і задачами. Якщо цілі і задачі залишаються ті ж самі, що були, це означає що операція, яка розпочалася - триває. Цей наступ розпочався ще в грудні-січні і триває досі. В них не вистачає ресурсів. Росіяни не виконали основні задачі у визначені терміни, вони буксуються. Але чому вони розпочали наступ саме в той період? Тому що бачили, що в Україні провал по озброєнню і боєприпасах. Конгрес блокував поставки Україні, а можливо й не лише Конгрес. Президент США мав декілька варіантів, але обрав саме такий. Як виявилось, американцям власні розбіжності важливіші, ніж підтримка партнера. В нас відбувалося те ж саме. Політичні лідери вирішили влаштувати розбірки за рахунок боєздатності ЗСУ. Епопея з мобілізаційними законами - додаткове підтвердження цьому. Але як тільки ці питання вирішилися, росіянам стало зрозуміло, що вікно Овертона проскочили. Питання тільки часу, коли ця машина набере обертів", - резюмував він.

  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна не має іншого варіанту, крім повернення усіх тимчасово окупованих територій.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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