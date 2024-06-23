Або Збруч, або Случ
У 1933 році в підрадянських Кудринцях люди вмирали з голоду. Від підпольських Кудринців їх відділяла лише вузька стрічка Збруча. Там не було взагалі голоду
Два різні світи, розділені ще наприкінці XVIII століття. Річка Збруч як символ розділеної України, мабуть, назавжди такою залишиться у пам’яті українців.
Мене чомусь завжди дратувало словосполучення "зшивати Україну". Кілька років тому я часто їздила на книжкові виставки з групою львівських митців, які щиро вважали, ніби вони "зшивають Україну", наче це якийсь шмат тканини.
У Запоріжжі персонал виставки спілкувався російською, гіди й учителі, що привели дітей на Хортицю, так само, про вулицю вже мовчу. Промислові гіганти у великих українських містах були цілком під владою червоних директорів, які й визначали мовну політику. Були Херсон і Нова Каховка – ситуація та сама. В Черкасах – молодь поголовно розмовляла московською, старші люди — українською. У Чернігові за два дні я не почула жодного слова українською. У Маріуполі я не була, але там нашим погрожували вуличні українофоби.
Зшивати такі дві України — це все одно, що зшивати клапоть шовку з мішковиною. А з тамтешніми митцями не треба було нічого зшивати – ми були однією Україною, одним візерунком. Або дочекатися, коли шовк перетвориться на мішковину, чи навпаки мішковина на шовк, тоді матимемо єдину Україну.
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Перше зараз видається реальнішим, судячи з темпів українізації. У Києві недавно побили волонтерку за українську мову, в Одесі вигнали за вимогу проводити захід державною з семінару. При найменшому гальмуванні починаються вкиди "щирих" українців, що, мовляв, коли поборемо корупцію, то можна буде й натиснути на російськомовних. Або ще краще – "двомовність додає різноманіття". Насправді штрафи за недотримання мовного законодавства непогано наповнили б бюджет. Недолугі вибачення порушників – це як мертвому припарка.
Я теж хочу, аби Україна була єдиною і сильною, а такою вона стане лише за умови, що це буде національна держава, а не сателіт Москви або бананова республіка. Гравцем на політичному полі може бути лише незалежна національна держава.
На одному березі річки Случ — колишнє містечко Остропіль. Це – Волинь. На другому – село Сербинівка. Це – Поділля. Два надзвичайно колоритні регіони України з багатою історією і культурою, які за 70 років комуняцької окупації дуже занепали, майже втратили історичну пам’ять, і зараз отримали шанс її відновити та розвиватись по-своєму, не так, як велять зі столиці, намагаючись уніфікувати все від мови до адмінреформ.
Десь відродження йде швидше, десь застрягло як віз у болоті, бо чиновники байдужі, а московський патріархат задурив голови людям. Етнографічне різноманіття слід підтримувати, як підтримують у себе німці, часом не розуміючи одне одного через діалекти. Чи поляки, французи. Бо у різноманітності – багатство народу, бо ж сумно виглядає поле, всіяне самими лиш ромашками чи маками.
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Назви регіонів України звучать як музика: Покуття, Сіверщина, Буковина, Галичина, Опілля…Їх відділяють не лінії колючого дроту й смугасті стовпи, а діалекти, стрій, вишиття, звичаї, танці. Це все одна тканина українського буття, яку ткали навіть під час воєн, епідемій, голоду, шматували, втоптували чоботами окупанти, висміювали, зневажали, і що найгірше – намагаються й досі звести до бутафорії, або підмінити вигаданою московськими прихвоснями малоросійщиною.
І не треба волати про сепаратизм закарпатців чи галичан, відмовляти їм у праві пишатись тим, що вони не витирали черевики бабусиною вишиванкою і не всяк може зрозуміти їхню говірку, якою так добре вести конспіративні телефонні розмови на передовій. Чи розповідати про кулемети під стріхою, заховані дідами, та закопані на городі танки.
Будь-яка уніфікація, стандарти вбивають душу народу. Примітивним народом легше маніпулювати і згодовувати йому масову культуру. Нас об’єднує усвідомлення того, що українці, якими б вони не були самобутніми у своєму локальному вимірі, повинні жити в одній державі.
Хай Случ і далі відділяє Поділля від Волині, а Збруч навіки залишиться просто річкою посеред українського села Кудринці, які чиновники знову розділили між Борщівським і Кам’янець-Подільським районами, Тернопільською та Хмельницькою областями, що не є добрим рішенням. Етнографічні межі створювались тисячі років і повинні бути позначені золотом на мапі сучасної України.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.
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