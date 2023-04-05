На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ під контролем ексзаступника секретаря РНБО
Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора. Їх роботу контролював підозрюваний у держзраді колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Сьогодні, 5 квітня, у Києві та області правоохоронці провели тридцять обшуків у п’ятнадцяти компаніях, що займаються торгівлею автотранспортом, надають рієлторські та фінансові послуги тощо.
Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві. За даними слідства, саме він курує діяльність так званого політичного офісу у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.
"Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави. Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві", - ідеться у повідомленні СБУ.
Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.
Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.
У відомстві зазначили, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Довідка
Після Революції Гідності Володимир Сівкович втік до Росії, де проводить активну антиукраїнську діяльність, працює на спецслужби країни-агресора.
- ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Справу скерують до суду.
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