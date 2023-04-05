Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Сьогодні, 5 квітня, у Києві та області правоохоронці провели тридцять обшуків у п’ятнадцяти компаніях, що займаються торгівлею автотранспортом, надають рієлторські та фінансові послуги тощо.

Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві. За даними слідства, саме він курує діяльність так званого політичного офісу у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.

"Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави. Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві", - ідеться у повідомленні СБУ.

Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

У відомстві зазначили, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Довідка

Після Революції Гідності Володимир Сівкович втік до Росії, де проводить активну антиукраїнську діяльність, працює на спецслужби країни-агресора.