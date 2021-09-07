На Київщині згоріла церква
У Київській області 7 вересня вранці загорілася церква Івана Богослова
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загорання виникло у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади. Інформація про пожежу надійшла о 06:05.На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.
По прибуттю встановлено, що горить церква.
"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
На місці виклику працювало 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
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