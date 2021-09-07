На Київщині згоріла церква

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загорання виникло у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади. Інформація про пожежу надійшла о 06:05.На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.

По прибуттю встановлено, що горить церква.

"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

На місці виклику працювало 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.



