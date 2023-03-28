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На Кіпрі посадили українку, звинувачену у погрозах ножем росіянам, що святкували день прапора РФ

28 березня, 2023 вiвторок
14:58
Кримінал прапор Росії

Окружний суд провінції Ларнака на Кіпрі призначив покарання українці, яка погрожувала ножем групі росіян через святкування дня прапору РФ

Про це повідомляє The Cyprus Times.

55-річній громадянці України присудили шість місяців позбавлення волі за те, що у серпні 2022-го вона підійшла до групи росіян із ножем у руках. Ті святкували день державного прапора РФ та збиралися роз’їжджати на автівках по місту.

Жінці висунули звинувачення у носінні зброї для залякування та перебуванні у стані алкогольного сп’яніння у публічному місці, хуліганстві, порушенні громадського порядку. За словами свідків, українка напала на одного з організаторів акції та "мала намір завдати удару в горло" одній з активісток Координаційної ради російських співвітчизників (КРРС) Кіпру Людмилі Чуйковій.

Російські дипломати вимагали перекваліфікувати кримінальну справу про напад на групу росіян за статтями "Замах на вбивство" та "Тероризм".

Координатор дій кіпрської громадськості у цьому інциденті Мікіс Філаніотіс заявив, що громадянка України нібито повністю визнала свою провину у скоєнні нападу.

  • 27 березня стало відомо, що громадянин Литви напав на українця. Литовець у барі вилаяв президента Володимира Зеленського та побив українця за те, що той не захищає свою країну від РФ.
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