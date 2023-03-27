У Литві чоловік напав на українця за те, що той не воює проти Росії

Про це інформує Delfi.

Українець, який живе в Литві з кінця літа 2022 року, розповів: "Ми прийшли в бар, хотіли випити пива, не могли замовити, тому що бармен не говорив російською. Чоловік, який перебував поруч, пояснив бармену, що ми хочемо пива, а потім став нам дорікати за те, що ми не залишилися воювати в Україні. Я йому пояснив, що не можу воювати через слабке здоров'я, але він мене не слухав. Він поводився агресивно, кричав, лаявся, а потім став звинувачувати Україну в тому, що йде війна".

За словами потерпілого, литовець Артурас сказав, що офіцер і кожна людина має воювати за свою країну, але при цьому звинувачував президента України Володимира Зеленського: "Я йому пояснював, що в Україні люди воюють добровільно, жодного примусу немає, але він не слухав".

Після цього Артурас вдарив чоловіка кулаком по обличчю.

У барі був очевидець події, який сказав, що зловмисник прийшов до бару вже напідпитку та замовив ще випивку.

"Потім у бар прийшли двоє громадян України, вони почали говорити з Артурасом про війну. Артурас став їм дорікати за те, що вони перебувають у Литві, не захищають Україну. Один українець із цим не погодився, вони сперечалися, я запропонував українцю не вплутуватися в конфлікт, але він мене не послухав", - сказав свідок.

Кримінальну справу розглянув суд.

За напад на українця суддя призначив Артурасу покарання до 8 місяців позбавлення волі з відстрочкою на півтора року. Засудженому забороняється вживати речовини, що впливають на психіку, також він повинен брати участь у програмі корекції поведінки. Під час сварки були розбиті вітрина й алкогольні напої, збитки звинувачений має відшкодувати.

У суді чоловік визнав свою провину: "Ми говорили з українцем про війну в Україні, під час розмови я вдарив його по обличчю, він упав".

Потерпілий сказав, що претензій до нападника не має та не вимагатиме відшкодування.

Повідомляється, що обвинувачений литовець вже тричі був покараний за порушення громадського порядку, фізичне насильство та водіння у нетверезому стані.