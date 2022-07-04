На кордонах України немає ударних сил окупантів – Держприкордонслужба
Прикордонники не фіксують ударних угрупувань ворога, які могли б розпочати наступ, ані з території Білорусі, ані з боку самопроголошеного Придністров’я, ані з боку Сумщини та Чернігівщини
Про це повідомив речник Державної прикордонної служи Андрій Демченко на брифінгу.
За словами Демченка, суттєвих змін в обстановці та діяльності збройних сил Білорусі останнім часом немає.
"Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Підрозділи ЗС Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей", – прокоментував він.
Також він зазначив, що щодо Придністровського напрямку змін теж немає, а Сили оборони України вживають заходів для недопущення провокацій. Кордони з Росією та прикордонні райони Брянської та Курської областей перебувають під захистом окремих російських підрозділів.
"Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів та сил оборони України", – додав Демченко.
Проте ворог не припиняє обстрілювати територію Чернігівщини та Сумщини, застосовує міномети, артилерію та стрілецьку зброю. За тиждень було зафіксовано понад 100 обстрілів прикордонних районів Чернігівської та Сумської області, 6 з них - із використанням авіації. Крім того, противник скидає вибухові пристрої з безпілотників.
- Нагадаємо, впродовж неділі, 3 липня, загарбники випустили по громадах Сумщини понад 230 мін і снарядів, є поранені.
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