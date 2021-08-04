На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.



Відомо, що монети можуть належати до часів Римської імперії.



Зазначається, що монети знайшли в мікроавтобусі Mercedes Sprinter, за кермом якого їхав 56-річний громадянин Молдови.



"Під час спільного огляду прикордонники та працівники митниці, в поруч із водійським сидінням, знайшли прихований паперовий пакунок. Відкривши конверт, правоохоронці виявили колекційний блокнот з 513 монетами, які за зовнішніми ознаками схожі на срібні динари часів Римської імперії", - йдеться у повідомленні.



Зі слів водія, посилку він отримав в Молдові та мав перевезти в Україну.



Відомо, що колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи і встановлення культурної та історичної цінності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb