На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет
У пункті пропуску "Мамалига", що на українсько-молдовському кордоні, було виявлено колекцію старовинних монет
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Відомо, що монети можуть належати до часів Римської імперії.
Зазначається, що монети знайшли в мікроавтобусі Mercedes Sprinter, за кермом якого їхав 56-річний громадянин Молдови.
"Під час спільного огляду прикордонники та працівники митниці, в поруч із водійським сидінням, знайшли прихований паперовий пакунок. Відкривши конверт, правоохоронці виявили колекційний блокнот з 513 монетами, які за зовнішніми ознаками схожі на срібні динари часів Римської імперії", - йдеться у повідомленні.
Зі слів водія, посилку він отримав в Молдові та мав перевезти в Україну.
Відомо, що колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи і встановлення культурної та історичної цінності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе