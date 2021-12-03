На Луганщині без світла залишились майже 2 тис. абонентів через обстріли окупантів 3 грудня

Про це у Facebook повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання".

"У результаті обстрілу ворожих сил сьогодні, 03.12.2021 року, без світла опинилися населені пункти: станція Кіндрашівка та село Малинове", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в об'єднанні, пошкоджені повітряні лінії електропередач №19. Їх будуть відновлювати 4 грудня.

Без електроенергії залишились майже 2 тис. абонентів.