На Луганщині без світла залишились майже 2 тис. абонентів через обстріли окупантів 3 грудня
Унаслідок обстрілів російських окупаційних військ на Донбасі 3 грудня два населені пункти у Луганській області залишились без світла
Про це у Facebook повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання".
"У результаті обстрілу ворожих сил сьогодні, 03.12.2021 року, без світла опинилися населені пункти: станція Кіндрашівка та село Малинове", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в об'єднанні, пошкоджені повітряні лінії електропередач №19. Їх будуть відновлювати 4 грудня.
Без електроенергії залишились майже 2 тис. абонентів.
- Нагадаємо, 3 грудня окупанти шість разів порушили "режим тиші" та поранили українського військового.
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