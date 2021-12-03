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На Луганщині без світла залишились майже 2 тис. абонентів через обстріли окупантів 3 грудня

3 грудня, 2021 п'ятниця
22:42
війна з Росією обстріл

Унаслідок обстрілів російських окупаційних військ на Донбасі 3 грудня два населені пункти у Луганській області залишились без світла

Про це у Facebook повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання".

"У результаті обстрілу ворожих сил сьогодні, 03.12.2021 року, без світла опинилися населені пункти: станція Кіндрашівка та село Малинове", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в об'єднанні, пошкоджені повітряні лінії електропередач №19. Їх будуть відновлювати 4 грудня. 

Без електроенергії залишились майже 2 тис. абонентів. 

  • Нагадаємо, 3 грудня окупанти шість разів порушили "режим тиші" та поранили українського військового.
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обстріл
російська агресія
окупанти
лінії електропередач
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