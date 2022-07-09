На Луганщині окупанти планують розміщувати боєкомплекти в дитсадках і школах, адже ЗСУ знищують їхні казарми
На Луганщині росіяни призупинили наступ, планують розміщувати боєкомплекти в дитсадках, школах, адже ЗСУ нищать їхні боєприпаси
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.
"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свої наступи через знищення складів боєприпасів та казарм українськими військовими. рашисти планують розміщувати боєкомплекти у дитячих садках та школах", - наголосив він.
Незабаром Луганська ОВА по всій Україні відкриє центри для переселенців із Луганщини. Також запрацюють гарячі лінії громад області. Переселенці, які мали статус внутрішньо переміщених людей іще до 24 лютого, матимуть пріоритет під час отримання житла.
- 8 липня українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе