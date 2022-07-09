Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свої наступи через знищення складів боєприпасів та казарм українськими військовими. рашисти планують розміщувати боєкомплекти у дитячих садках та школах", - наголосив він.

Незабаром Луганська ОВА по всій Україні відкриє центри для переселенців із Луганщини. Також запрацюють гарячі лінії громад області. Переселенці, які мали статус внутрішньо переміщених людей іще до 24 лютого, матимуть пріоритет під час отримання житла.

8 липня українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

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