На Луганщині окупантів вибили з Новоселівського, селище під контролем ЗСУ, - спецпідрозділ KRAKEN
Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN і 92-ї ОМБ вибили російських окупантів із селища Новоселівське Луганської області, взявши в полон загарбників, які вижили
Про це повідомив у Telegram спецпідрозділ KRAKEN.
"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться в повідомленні.
Спецпідрозділ ГУР МО України також оприлюднив відео з місця подій.
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Луганщині ЗСУ наблизилися до Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська.
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