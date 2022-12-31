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На Луганщині окупантів вибили з Новоселівського, селище під контролем ЗСУ, - спецпідрозділ KRAKEN

31 грудня, 2022 субота
01:14
війна з Росією

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN і 92-ї ОМБ вибили російських окупантів із селища Новоселівське Луганської області, взявши в полон загарбників, які вижили

Про це повідомив у Telegram спецпідрозділ KRAKEN.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться в повідомленні.

Спецпідрозділ ГУР МО України також оприлюднив відео з місця подій.

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