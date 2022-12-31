Про це повідомив у Telegram спецпідрозділ KRAKEN.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться в повідомленні.

Спецпідрозділ ГУР МО України також оприлюднив відео з місця подій.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Луганщині ЗСУ наблизилися до Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська.

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