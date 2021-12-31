На Netflix вийшов український документальний фільм "Домашні ігри": в Україні перегляд буде доступний з січня

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"На Netflix вперше вийшла створена за підтримки Держкіно стрічка - документальний фільм Аліси Коваленко "Домашні ігри". Із 23 грудня картина доступна для перегляду на території Європейського Союзу та Великобританії, в Україні стрічку можна буде подивитись орієнтовно із другої половини січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.



Головна героїня фільму - двадцятирічна футболістка Аліна Шилова.







"Після смерті матері, замість посилених тренувань, дівчина мусить присвятити себе догляду за маленькими братом і сестрою. Чи зможе вона під тягарем життєвих обставин досягти мрії та реалізувати свій талант?", - йдеться у описі стрічки.



Для режисерки Аліси Коваленко це другий повнометражний фільм. Вона є членом Європейської кіноакадемії та програмером документального конкурсу міжнародного кінофестивалю "Молодість".



"Домашні ігри" були представлені на понад 100 міжнародних фестивалів, зокрема на найбільшому фестивалі документального кіно в Європі IDFA Амстердам у 2018 році. У Амстердамі "Домашні ігри" віднесли до програми найкращих фільмів року.



Загалом стрічка отримала 11 нагород міжнародних кінофестивалів.



Продюсерами фільму є Валентин Васянович та Стефан Сіоан.



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