На Netflix вийшов український документальний фільм "Домашні ігри": в Україні перегляд буде доступний з січня
На стрімінговій платформі Netflix вийшов український фільм "Домашні ігри" про життя та кар'єру двадцятирічної футболістки
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.
"На Netflix вперше вийшла створена за підтримки Держкіно стрічка - документальний фільм Аліси Коваленко "Домашні ігри". Із 23 грудня картина доступна для перегляду на території Європейського Союзу та Великобританії, в Україні стрічку можна буде подивитись орієнтовно із другої половини січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Головна героїня фільму - двадцятирічна футболістка Аліна Шилова.
"Після смерті матері, замість посилених тренувань, дівчина мусить присвятити себе догляду за маленькими братом і сестрою. Чи зможе вона під тягарем життєвих обставин досягти мрії та реалізувати свій талант?", - йдеться у описі стрічки.
Для режисерки Аліси Коваленко це другий повнометражний фільм. Вона є членом Європейської кіноакадемії та програмером документального конкурсу міжнародного кінофестивалю "Молодість".
"Домашні ігри" були представлені на понад 100 міжнародних фестивалів, зокрема на найбільшому фестивалі документального кіно в Європі IDFA Амстердам у 2018 році. У Амстердамі "Домашні ігри" віднесли до програми найкращих фільмів року.
Загалом стрічка отримала 11 нагород міжнародних кінофестивалів.
Продюсерами фільму є Валентин Васянович та Стефан Сіоан.
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