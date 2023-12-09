На півдні окупанти нарощують фортифікації на позиціях
Російська окупаційна армія почала нарощувати фортифікацію позицій на півдні. Крім того, РФ намагається підтягнути туди резерви
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і продовжує намагання підтягувати туди резерви", - йдеться у повідомленні.
За даними командування, наразі формування наступальних угруповань на півдні не зафіксовано. Водночас росіяни активізували застосування дронів різної модифікації та збільшили кількість артилерійських обстрілів.
"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника", - додали в ОК "Південь".
- Крім того, російські загарбники почали масово розширювати оборонні споруди на в’їзді у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.
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