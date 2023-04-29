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Головна Війна з Росією На півдні та сході України ЗСУ знищили три російські дрони

На півдні та сході України ЗСУ знищили три російські дрони

29 квітня, 2023 субота
14:21
Війна з Росією Шахед

У небі над сходом і півднем України 29 квітня ЗСУ збили два російські "шахеди" та дрон оперативно-тактичного рівня

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

Близько 04:00 на сході країни збили два "шахеди". Приблизно о 10:00 на південному напрямку ППО знищила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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Росія
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безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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