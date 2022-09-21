На Півдні тривають запеклі бої: ЗСУ займають вигідні позиції, - підполковник СБУ Попатенко
Колишній контррозвідник СБУ підполковник Василь Попатенко зауважив, що ЗСУ успішно планують і виконують бойові завдання та вже перехопили ініціативу у війні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тривають запеклі бої на певних ділянках південного фронту, ЗСУ займають вигідні рубежі. Продовжуємо знищувати ворожі переправи через річку Дніпро, знищуємо склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, знищуємо опорні пункти та ворожі командні штаби", - зазначив Попатенко.
За його словами, противник не розуміє, де очікувати наступного удару.
"Удар від ЗСУ може бути як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках, і на Донбасі. Росіяни змушені розпорошити свої резерви та переходити до оборонної тактики. Вони вже не можуть сформувати ударний кулак. Ініціатива у війні повністю на боці ЗСУ, це помітно не лише на тактичному рівні", - додав Попатенко.
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