Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривають запеклі бої на певних ділянках південного фронту, ЗСУ займають вигідні рубежі. Продовжуємо знищувати ворожі переправи через річку Дніпро, знищуємо склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, знищуємо опорні пункти та ворожі командні штаби", - зазначив Попатенко.

За його словами, противник не розуміє, де очікувати наступного удару.

"Удар від ЗСУ може бути як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках, і на Донбасі. Росіяни змушені розпорошити свої резерви та переходити до оборонної тактики. Вони вже не можуть сформувати ударний кулак. Ініціатива у війні повністю на боці ЗСУ, це помітно не лише на тактичному рівні", - додав Попатенко.

19 вересня президент України підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонської області.

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників військових адміністрацій Херсонської області

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