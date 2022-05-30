На погрози Росії світ реагувати не буде: отримання від США систем озброєння - це важливий елемент безпеки світу, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це логічна відповідь. Американці розуміють, що війна триватиме далі. Надати росіянам переконати, що не можна постачати зброю в Україну - буде системною помилкою, яку США не допустять. Мета США та всього світу зробити так, аби Росія надалі не становила загрози для цивілізованого світу", - наголосив Згурець.

Сергій Згурець також додав, що отримання цілої низки систем озброєння є важливим елементом для вирішення цього завдання.



"Будемо чекати, що рішення щодо отримання ракетних артилерійських систем HIMARS та MLRS буде підтверджено. На початковому етапі отримання MLRS з дальністю 60-70 км нас цілком задовольняє. Питання лише в кількості. Тому що наші військові кажуть, що це має вимірюватися у сотнях. Від сотень MLRS до декількох тисяч ракет з коригованими системами наведення. Це дозволить мінімізувати ризики. Маючи такі системи в значній кількості, можна перебити шляхи постачання логістичних засобів забезпечення, які Росія підтягує у зону бойових дій, та мінімізувати подальший наступ РФ", - підсумував Згурець.

Системи залпового вогню HIMARS та MLRS покращать якість ведення бойових дій у боротьбі з російським загарбником

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb