На погрози Росії світ реагувати не буде: отримання від США систем озброєння - це важливий елемент безпеки світу, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що після того, як Росія проігнорувала угоди, що існують, та продемонструвала надзвичайно жорстоке ставлення до цивільного населення, - світ та США не реагуватиме на погрози РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Це логічна відповідь. Американці розуміють, що війна триватиме далі. Надати росіянам переконати, що не можна постачати зброю в Україну - буде системною помилкою, яку США не допустять. Мета США та всього світу зробити так, аби Росія надалі не становила загрози для цивілізованого світу", - наголосив Згурець.
Сергій Згурець також додав, що отримання цілої низки систем озброєння є важливим елементом для вирішення цього завдання.
"Будемо чекати, що рішення щодо отримання ракетних артилерійських систем HIMARS та MLRS буде підтверджено. На початковому етапі отримання MLRS з дальністю 60-70 км нас цілком задовольняє. Питання лише в кількості. Тому що наші військові кажуть, що це має вимірюватися у сотнях. Від сотень MLRS до декількох тисяч ракет з коригованими системами наведення. Це дозволить мінімізувати ризики. Маючи такі системи в значній кількості, можна перебити шляхи постачання логістичних засобів забезпечення, які Росія підтягує у зону бойових дій, та мінімізувати подальший наступ РФ", - підсумував Згурець.
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