На Полтавщині чоловік травмував чайником 3-річного сина співмешканки

Про насилля над малям заявила мати дитини, повідомляє Еспресо.TV.



"До поліції Кременчуцького районного управління звернулася 32-річна мешканка одного із сіл Глобинської громади, що співмешканець наніс тілесні ушкодження її трирічному сину.



На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Глобине). У ході спілкування із заявницею було встановлено, що 34-річний чоловік спричинив хлопчику тілесні ушкодження, кинувши в нього металевий чайник", - розповіли у Нацполіції.



Дитину доставлено до лікарні міста Кременчука. Загрозу життю та здоров’ю хлопчика немає.



Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.





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