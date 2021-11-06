На Полтавщині чоловік травмував чайником 3-річного сина співмешканки
В Полтавській області поліція розслідує обставини того, як трирічна дитина отримала удома тілесні ушкодження
Про насилля над малям заявила мати дитини, повідомляє Еспресо.TV.
"До поліції Кременчуцького районного управління звернулася 32-річна мешканка одного із сіл Глобинської громади, що співмешканець наніс тілесні ушкодження її трирічному сину.
На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Глобине). У ході спілкування із заявницею було встановлено, що 34-річний чоловік спричинив хлопчику тілесні ушкодження, кинувши в нього металевий чайник", - розповіли у Нацполіції.
Дитину доставлено до лікарні міста Кременчука. Загрозу життю та здоров’ю хлопчика немає.
Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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