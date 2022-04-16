На Полтавщині показали наслідки ракетного удару, внаслідок якого на фермі загинув сторож

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.

Він оприлюднив фото знищеного фермерського господарства неподалік Полтави та зазначив, що жертвою атаки став сторож.

"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду. Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", - написав Лунін.



У ніч проти 16 квітня жертвою російського ракетного удару в Полтавській області стала одна людина.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb