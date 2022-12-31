На Ростовській АЕС сталась пожежа. Загинув 1 працівник

Про це повідомляє офіційний сайт Росенергоатом.

Пожежа сталась на енергоблоці №3. Загорівся блочний трансформатор, який нібито перебував на плановому ремонті. Для ліквідації наслідків знадобилось 5 пожежних груп.

На місці пожежі виявлено одного загиблого працівника станції, ще 1 росіянин постраждав і госпіталізовний.

"Порушень меж та умов безпечної експлуатації обладнання немає. Радіаційний фон на атомній станції та в районі її розташування не змінювався, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації, і не перевищує природних фонових значень", - пишуть у Росенергоатомі.

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