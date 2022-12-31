На Ростовській АЕС сталась пожежа. Загинув 1 працівник
Ввечері 31 грудня у Росії на Ростовській атомній електростанції сталась пожежа
Про це повідомляє офіційний сайт Росенергоатом.
Пожежа сталась на енергоблоці №3. Загорівся блочний трансформатор, який нібито перебував на плановому ремонті. Для ліквідації наслідків знадобилось 5 пожежних груп.
На місці пожежі виявлено одного загиблого працівника станції, ще 1 росіянин постраждав і госпіталізовний.
"Порушень меж та умов безпечної експлуатації обладнання немає. Радіаційний фон на атомній станції та в районі її розташування не змінювався, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації, і не перевищує природних фонових значень", - пишуть у Росенергоатомі.
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