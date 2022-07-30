На Саміті перших леді та джентльменів зібрали майже 200 млн грн

Про це пишуть на сайті президента України з посиланням на інтерв'ю першої леді.

Олена Зеленська розповіла, що захід допоміг зібрати близько 200 млн гривень.

"Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес", – сказала перша леді України.

Наразі збір триває. Його провадять через фандрейзингову платформу United24. За словами Олени Зеленської, на рахунки надсилали різні суми, зокрема і по одній гривні.

"Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи", – сказала дружина президента.

21 липня відкрили благодійний збір грошей на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб навіть бездоріжжям швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тисяч євро.

23 липня з ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів. Головною метою заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

До Києва на другий Cаміт перших леді та джентльменів приїхала дружина президента Литви.

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