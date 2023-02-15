На східному фронті українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52
На Сході України ЗСУ 15 лютого знищили російський вертоліт Ка-52
Про це повідомили на facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій.
“Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52. Слава Україні та її воїнам", – зазначено в повідомленні.
Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як “Алігатор”) – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки й координацію дій групи бойових вертольотів. Здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною 286 гелікоптерів.
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