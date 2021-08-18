На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт ескалаторів за 60 млн грн
На станції київського метрополітену Майдан Незалежності завершився капітальний ремонт ескалаторів, загальна вартість якого склала 60 млн грн
Про це у Facebook повідомила пресслужба Київського метрополітену.
"На станції Майдан Незалежності завершено капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Вартість робіт склала майже 60 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у рамках ремонту було замінено підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, тяглові ланцюги, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші роботи.
Зазначається, що наразі триває почерговий капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів на станції "Лук'янівська".
Загалом, додали у пресслужбі, у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тис. км пробігу або кожні 10-11 років залежно від типу обладнання.
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