На Венеційському кінофестивалі провели акцію на підтримку в’язнів Кремля перед прем'єрою фільму "Носоріг" Сенцова
Команда фільму "Носоріг", знятого українським режисером Олегом Сенцовим, провела у Венеції акцію на підтримку українських політв’язнів, утримуваних Росією
Про це повідомили в громадській ініціативі Prisoners Voice, передає Радіо Свобода.
"Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи в кремлівських катівнях. Хочу, щоб мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Виговський, Єсипенко, брати Абдуллаєви, Куку, Мустафаєв, всіх зараз не назву, їх більше ніж сотня, і ми будемо боротися за ваше звільнення", – сказав Сенцов.
Перед початком прем’єри члени команда фільму "Носоріг" підняли написи "Free Ukrainian Kremlin’s Hostages" і "#PrisonersVoice", закликавши звільнити політв’язнів.
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