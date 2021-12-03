На Вінниччині перекинулася автоцистерна з аміаком

Про це повідомдяє ДСНС.



"3 грудня о 6:23 на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу", - йдеться у повідомленні.



За даними рятувальників, перекинулася автоцистерна з 19 тоннами скрапленого (безводного) аміаку.



О 9:40 співробітники ДСНС стали перекачувати аміак із цистерни.



До ліквідації наслідків інциденту залучили 31 рятувальника та дев'ять машин спецтехніки.

Нагадаємо, 29 листопада на Вінниччині стався витік аміаку з залізничної цистерни.

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