На Вінниччині перекинулася автоцистерна з аміаком
У п'ятницю, 3 грудня, поблизу Вінниці стався витік безводного аміаку з автоцистерни, що перекинулася
Про це повідомдяє ДСНС.
"3 грудня о 6:23 на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, перекинулася автоцистерна з 19 тоннами скрапленого (безводного) аміаку.
О 9:40 співробітники ДСНС стали перекачувати аміак із цистерни.
До ліквідації наслідків інциденту залучили 31 рятувальника та дев'ять машин спецтехніки.
- Нагадаємо, 29 листопада на Вінниччині стався витік аміаку з залізничної цистерни.
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