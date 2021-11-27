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На Заболотного у Києві таксист вирішив розвернутися та перекинувся через відбійник на дах

27 листопада, 2021 субота
19:06
Кримінал

У Голосіївському районі міста Києва ввечері в суботу, 27 листопада 2021 року, сталася ДТП з перекиданням. Як наслідок,зіштовхнулися дві автівки

Подробиці розповідають Вартові.Еспресо.

Зі слів водія Mitsubishi, він рухався по вулиці Заболотного у напрямку Одеської площі у крайній лівій смузі. З невідомих достаменно причин, водій таксі Peugeot, який їхав у правій крайній смузі, вирішив розвернутися через чотири смуги. Але водій Mitsubishi не встиг вчасно зреагувати та протаранив таксі у лівий бік. Зазначимо, що ця дорога має односторонній рух.

Водій Mitsubishi загальмував, однак уникнути зіткнення не вдалося.
 


Від удару Peugeot перелетів через відбійник та перекинувся на дах. Таксиста із переламом ключиці госпіталізували.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і з'ясують деталі аварії.

У напрямку Одеської площі утворився затор.












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ДТП
Голосіївський район
Київ
новини Києва
ДТП Київ
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