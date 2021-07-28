На Закарпатті знову піймали на контрабанді порушника, через якого загинув прикордонник

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Денейко на своїй сторінці у Facebook.



"Сьогодні його знову затримали під час спроби перемістити сигарети в Румунію. При ньому також знайшли тепловізор та радіостанцію, що дозволяло вночі відслідковувати прикордонників та спілкуватися зі спільниками", - написав він.



Дейнеко наголосив, що повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів вкрай необхідне.



"Адже ми бачимо, що адміністративна відповідальність не лякає порушників і вони знову повертаються до незаконних оборудок. Я вкотре підкреслю: як тільки перші порушники почнуть отримувати реальні строки ув’язнення, інші швидко замисляться чи варто ризикувати свободою заради грошей", - зазначив голова ДПСУ.



Крім того, він нагадав, що прикордонники добре пам’ятають трагічний листопад 2018 року. Тоді саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника.



Слухання по справі триває, а на одному з останніх судових засідань розглядалися телефонні розмови контрабандиста зі своїми спільниками, на яких він фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автівкою.



Дейнеко написав, що вбивству начальника відділу прикордонної служби «Ділове» передувало затримання на березі Тиса порушника у гідрокостюмі.



"При собі він мав гроші, певно отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Березенського. Безкарність породжує зухвалість", - наголосив голова ДПСУ.

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