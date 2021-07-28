На Закарпатті знову піймали на контрабанді порушника, через якого загинув прикордонник
На Закарпатті прикордонний наряд знову затримав на контрабанді фігуранта правопорушення, після якого загинув офіцер Вадим Березенський
Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Денейко на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні його знову затримали під час спроби перемістити сигарети в Румунію. При ньому також знайшли тепловізор та радіостанцію, що дозволяло вночі відслідковувати прикордонників та спілкуватися зі спільниками", - написав він.
Дейнеко наголосив, що повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів вкрай необхідне.
"Адже ми бачимо, що адміністративна відповідальність не лякає порушників і вони знову повертаються до незаконних оборудок. Я вкотре підкреслю: як тільки перші порушники почнуть отримувати реальні строки ув’язнення, інші швидко замисляться чи варто ризикувати свободою заради грошей", - зазначив голова ДПСУ.
Крім того, він нагадав, що прикордонники добре пам’ятають трагічний листопад 2018 року. Тоді саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника.
Слухання по справі триває, а на одному з останніх судових засідань розглядалися телефонні розмови контрабандиста зі своїми спільниками, на яких він фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автівкою.
Дейнеко написав, що вбивству начальника відділу прикордонної служби «Ділове» передувало затримання на березі Тиса порушника у гідрокостюмі.
"При собі він мав гроші, певно отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Березенського. Безкарність породжує зухвалість", - наголосив голова ДПСУ.
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