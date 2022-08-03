Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Далеко не всі на Заході розуміють те, що коли ми говоримо про Тайвань - це абсолютно інша реальність, у порівнянні з війною Росії проти України. Ми не можемо до кінця збагнути всі тонкощі відносин між Китаєм і Тайванем. Хоча можна сказати, що тайванці також вважають себе китайцями. Але ми - українці - точно розуміємо ментальність імперського режиму Росії, який не бачить свого існування без відновлення якогось гібрида СРСР", - зазначив Клімкін.

Дипломат наголосив, що Росія є спадкоємицею Візантії та Орди.

"Я дуже вітаю слова Володимира Зеленського, що ми є спадкоємцями Київської Русі. Це правильно, адже Росія за своєю ментальністю є спадкоємицею Візантії та Орди. Вся історія Росії - це прояви постординської ментальності", - зауважив Павло Клімкін.

3 серпня президент України Володимир Зеленський закликав Китай долучитися до цивілізованого світу та виступити проти Росії.

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