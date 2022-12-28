Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"Вчора на CNN вийшла стаття про те, що США зіткнулись з проблемами щодо обладнання для енергосистеми України через те, що наші системи в деяких питаннях відрізняються. Я була в США місяць тому, зустрічалась з заступницею міністра енергетики, в тому числі говорили про те, що не завжди є співпадіння з системами і обладнанням для України в США", - зазначила вона.

Читайте також: У США є достатньо запчастин для української енергосистеми, - радниця міністра енергетики Зеркаль

За словами Совсун, найбільша проблема з великими підстанціями та трансформаторами, які не мають аналогів в Європі.

"На Заході розуміють це і вже зараз працюють над тим, щоб розмістити замовлення на виготовлення нового обладнання для конкретно українських потреб. Не треба переживати, що нам віддадуть все. що є і потім закінчиться обладнання і нам його не постачатимуть. Американці і європейці уже починають розміщувати замовлення на обладнання, яке потрібне для відновлення української енергетичної сфери. На жаль, воно виготовляється досить довго, там тривалий термін виробництва, але це дає надію, що обладнання буде. Навіть якщо пізніше, чим нам хотілось би", - підсумувала нардепка.

17 грудня в Україну прибула перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від міністерства енергетики США.