Набула чинності спрощена процедура транзиту через Польщу агропродукції з України
З 9 березня для української агропродукції, яка прямує транзитом через Польщу до портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн скасували ветеринарний контроль
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.
А також товар не підлягатиме ветеринарному контролю якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС.
- Нагадаємо, Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка транзитом прямує в інші країни, 3 березня під час зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та Віцепрем'єр-міністр, Міністра сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Генрика Ковальчика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.92
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе