Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

А також товар не підлягатиме ветеринарному контролю якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС.