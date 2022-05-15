Набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу є неминучим, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підсумовуючи свою роботу у Німеччині.

За його словами, він сказав німецьким високопосадовцям, що вступ України до ЄС неминучий. Україна набуде статусу члена ЄС за допомогою європейських політиків або без неї.

"Це все одно станеться, це неминуче. Однозначно Україна отримає статус кандидата рано чи пізно. Ми хочемо, щоб це відбулося рано, своєчасно, наприкінці червня на саміті Європейського Союзу", - сказав Кулеба.



Також Дмитро Кулеба передав, що країни G7 підтвердили готовність брати участь у відбудові України.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна не прийме будь-які замінники вступу до Європейського Союзу. За словами Руслана Стефанчука, підтримка вступу до ЄС українцями сягає понад 90%. Водночас загальне число тих, хто підтримує вступ України до Європейського Союзу серед громадян держав-членів ЄС становить 66%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb