Нафтогаз про розширення США санкцій проти учасників "Північного потоку-2": потужний інструмент для припинення використання газу як зброї

Про це повідомили в Нафтогазі.



У НАК "Нафтогаз України" привітали рішення США про включення в санкційний список двох суден і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., які є учасникми проєкту газогону "Північний потік-2".



"Росія наразі повною мірою використовує газ як геополітичну зброю проти України та проти інших європейських країн... Путін прямо заявляє: якщо хочете отримувати більше газу – маєте дозволити, щоб "Північний потік-2" працював, і не йдеться навіть про дотримання європейського законодавства. Санкції США - потужний інструмент, вкрай важливий, щоб зупинити використання газу як зброї", - заявив Вітренко.



За його словами, відтермінування Штатами "по-справжньому дієвих санкцій проти газопроводу заохочує РФ до застовування газу як зброї, а також до війни проти України".



Вітренко додав, що жорсткі санкції потрібно впроваджувати зараз - коли вони потрібні та не створюють загроз для енергопостачання Європи.

Нагадаємо, 22 листопада США розширили санкційний список проти учасників проєкту "Північний потік-2". До нього потрапили підприємство Transadria Ltd і його судно Marlin. Загалом, американські санкції застосовані до восьми осіб і 17 суден згідно з законом PEESA щодо "Північного потоку-2".

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