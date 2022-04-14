Нафтотрейдери з 15 травня планують скороти закупівлю російської нафти, – Reuters

Про це пише Reuters.



Нафтотрейдери скоротять закупівлю нафти з РФ, щоб не потрапити під санкції ЄС. Розробка європейських санкцій виключає покупку нафти компаній "Роснефть" або "Газпромнефть", які не вважаються "строго необхідними" для забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС.

За словами джерел Reuters, наразі трейдери ламають голови над тим, що означає "строго необхідні".

"Всі компанії сидять своїми юристами, щоб з'ясувати, що вони можуть і не можуть зробити. Неясно, що це означає для всього ланцюжка поставок, для вантажовідправників, страховиків", – розповів агентству старший торговельне джерело.

Зокрема, це може стосуватися нафтопереробного заводу, який отримує російську нафту по трубопроводу, але може не поширюватися на купівлю й продаж її посередниками. Тож вони скорочують закупівлі, щоб забезпечити дотримання законодавства до 15 травня, коли обмеження ЄС набудуть чинності.

Нагадаємо, найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії.