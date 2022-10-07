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“Нам доводилося постійно адаптуватися та розвивати наше мислення, але ми знайшли спосіб продовжити постачання продукції” - директор з маркетингу компанії "Ferrexpo" Ярославна Блонська

7 жовтня, 2022 п'ятниця
13:40
Економіка

Попри російську агресію та блокування Росією українських портів, компанія Ferrexpo залишається одним із ключових українських експортерів, підтримуючи економіку держави у надважкий час

На офіційній сторінці компанії з’явилося інтерв’ю з ключовою людиною компанії, відповідальною за маркетинг про те, як в компанії керують експортною логістикою під час війни в Україні. Ярославна Блонська була призначена виконуючою обов’язки директора з маркетингу Ferrexpo у вересні 2022 року. 

Після вашого нещодавнього призначення в.о. директора з маркетингу, як Ferrexpo керує своєю експортною логістикою під час вторгнення Росії в Україну?

Ми підтримували виробництво протягом усієї війни, що є неймовірним досягненням з огляду на обставини. У нашому відділі маркетингу та логістики нам доводилося постійно адаптуватися та розвивати наше мислення в умовах неймовірно складного та непередбачуваного операційного середовища. Багато компаній в Україні не змогли продовжити свою діяльність, але ми знайшли спосіб продовжити постачання продукції ряду клієнтів через залізничні шляхи, нашу дочірню компанію, що працює на баржах на річці Дунай, та інших логістичних партнерів у Європі. Я також хотіла б подякувати нашим клієнтам за підтримку; у нас є низка ключових ділових стосунків, які ми розвивали протягом багатьох десятиліть, і ми цінуємо їхнє розуміння в ці важкі часи.

Чи війна змусила вас перемикнути свою увагу на високоякісні залізорудні окатки?

Ми продовжуємо зосереджуватися на високоякісних формах руди з високим вмістом заліза, оскільки вони становлять найбільшу цінність як для нас, так і для наших клієнтів. У третьому кварталі 2022 року ми збільшили виробництво високоякісних окатків прямого відновлення до 31% від загального виробництва окатків, і ми активно розширюємо нашу співпрацю зі сталеливарними заводами в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, який є одним із основних ринків для цього продукту. Завдяки збільшенню виробництва окатків прямого відновлення ми також зможемо зменшити наш обсяг викидів в рамках Scope 3, оскільки цей тип окатків використовується виробниками сталі, які під час виробництва зазвичай утворюють менше викидів вуглецю на тонну продукції.

Які ваші очікування щодо доступних логістичних маршрутів?

Від самого початку війни завжди було важко передбачити її наступний етап і вплив, який він матиме на нас. Загалом, ми очікуємо продовження маршрутів, які існують у найближчій перспективі з попитом, що конкурує на пропускну здатність залізничної мережі, оскільки збирання врожаю в Україні добігає кінця. Ми сподіваємося незабаром відновити регулярні поставки на морський ринок, оскільки цей процес вимагає від нас встановлення нових логістичних відносин, нових угод і створення запасів перед завантаженням суден.

Які сьогодні ринки залізної руди та сталі?

Економіки в усьому світі перебувають під тиском через високі витрати на енергоносії, інфляцію та економічну невизначеність. Ціна на залізну руду (індекс Fe 62%) впала нижче 100 доларів США за тонну, а в європейському металургійному секторі останніми місяцями закривалися потужності, скорочувалось виробництво сталі. Діяльність Ferrexpo ведеться десятиліттями і компанія вже бачила багато циклів на світових ринках залізної руди. Наше розташування дозволяє нам бути дуже універсальними. Ми змогли перейти до Азії під час пандемії Covid-19 у 2020 році, а потім до Європи у 2022 році, коли доступ України до Чорного моря було обмежено. Ми й надалі залишатимемося гнучкими в нашому портфоліо продажів і матимемо глобальний слід через наші маркетингові офіси по всьому світу.

Які ваші очікування щодо цін на залізну руду в найближчій перспективі?

Поточні консенсусні оцінки цін, зроблені аналітиками інвестиційних банків, вказують на те, що ціна дрібної фракції залізної руди (індекс Fe 62%) залишатиметься в основному відповідним у 2023 році поточним цінам, тоді як ф’ючерсні контракти на залізну руду вказують на ціни приблизно 95 доларів США на наступні два квартали. Ціна на залізну руду значною мірою залежить від Китаю, на частку якого у 2021 році припадало 73% світового імпорту залізної руди, і майбутній Національний з’їзд Комуністичної партії Китаю, який розпочнеться 16 жовтня, може надати додаткову інформацію про перспективи цін на залізну руду.

війна з Росією
Ferrexpo
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