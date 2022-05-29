"Нам не відмитися від крові": в Москві провели антивоєнну акцію біля російського МЗС
Двоє дівчат вийшли до будівлі міністерства закордонних справ Росії на антивоєнну акцію, їх не затримали
Про це пише телеграм-канал Avtozak LIVE.
"Нам не відмитися від крові". У Москві біля будівлі МЗС провели антивоєнну акцію", – йдеться у повідомленні.
На акцію вийшли двоє дівчат у замащених червоною фарбою білих сукнях. Їх не затримали.
- Нагадаємо, в окупованому Мелітополі сотні людей вийшли на проукраїнський мітинг: співають гімн України й тримають синьо-жовту символіку.
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