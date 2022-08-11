English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Намагаємося робити все, щоб збільшити пропускну здатність на кордоні, - посол у Польщі Зварич
Ексклюзив

Намагаємося робити все, щоб збільшити пропускну здатність на кордоні, - посол у Польщі Зварич

11 серпня, 2022 четвер
20:29
Світ Оновлений ПП "Краковець - Корчова"

Україна та Польща готують міжурядову угоду щодо розширення співробітництва на кордоні

Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.

"Росіяни розбомбардували дуже багато логістичних маршрутів. В силу цих обставин зросло навантаження на автомобільні пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Через них здійснюється більшість вантажопотоку. Створюються величезні черги, особливо з вантажівок. Зростає невдоволення перевізників. Я б хотів особливий наголос зробити на тому, що це невдоволення потрібно скеровувати, в першу чергу, на того, хто є першопричиною. Це Путін та РФ, яка своєю війною поставила всіх нас у дуже непрості умови", - сказав він.

За словами Зварича, є велика політична волю з боку польського та українського урядів, щоб розвантажити ці пункти пропуску.

"Приймаються дуже швидкі, оперативні рішення, які стосуються лібералізації та контрольних функцій. В основному, коли це йдеться про транспортування зернових культур чи паливно-мастильних матеріалів. Намагаємось робити все можливе, щоб збільшити пропускну спроможність пунктів пропуску. Деякі з них зараз виключно призначені для обслуговування вантажного транспорту. Відбувається розбудова КПП "Краківець - Корчова", вдалось розмежувати смуги для легкового та вантажного транспорту", - зазначив посол.

Він додав, що обговорюється можливість створення нових пунктів пропуску.

"В українському уряді створена робоча група "Відкритий кордон". Завдання не лише розбудова пунктів пропуску, а й об’їзних шляхів. Вся прикордонна інфраструктура буде розбудовуватися. Це все відбувається в умовах війни, обмежених видатків, але робота іде досить ефективно. Проблема нам відома, над нею працюють обидва уряди", - сказав посол.

Зварич додав, що однією із ініціатив, яку відстоюють і український уряд, і президент є створення спільного контролю на пунктах пропуску.

"Це б заощадило час і ми б перейшли на новий рівень прикордонного контролю. Ми зараз з польською стороною відпрацьовуємо міжурядову угоду щодо цього і сподіваємось, що найближчим часом ми дійдемо порозуміння по тексту і ця угода буде підписана.  На таку протяжність кордону недостатня кількість пунктів пропуску. Зараз стало очевидно, що потрібно скеровувати зусилля у їхню розбудову. Їх має бути набагато більше", - повідомив він.

Посол висловив сподівання, що кордон між державами функціонуватиме, як у країнах Шенгенської зони.

"Щоб кордон ЄС перемістився далі на схід, а на кордоні між Польщею та Україною ми б могли вільно переміщуватися, там само, як між Польщею і Німеччиною зараз", - підсумував посол.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Україна
Польща
Кабмін
Читайте також:
Держдума РФ
10 серпня, 2022 середа
У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"
Віталій Портников
10 серпня, 2022 середа
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
10 серпня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 6–9 серпня
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.85
    Купівля 38.85
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
11 серпня
20:53
Німеччина
У Німеччині судять військового, який шпигував на користь Росії
20:50
літак Wizz Air
Wizz Air надає 100 тис. безкоштовних подорожей для українців. Перед тим компанія відкрила продаж квитків до Росії
20:48
нафта роснефть
Україна закликала арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту
20:45
техніка
Нацгвардійці знищили підрозділ спецназу РФ та склад боєприпасів
20:39
На фото Дмитро Кулеба
Не Путін, а реальні російські солдати приїжджають з Росії, щоб убивати. Кулеба відповів Шольцу
20:23
Марія Захарова
У Росії назвали латвійських депутатів "неонацистами" за рішення визнати РФ спонсором тероризму
20:22
Росіяни пограбували та знищили офіс ФК "Маріуполь"
Росіяни пограбували та знищили офіс ФК "Маріуполь"
20:10
SkyUp
Подорожують автобусом або літаком. Названо країни, де, попри війну, відпочивають українці
20:04
Запорізька АЕС
США підтримують ідею створення "демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС
19:55
Бен Воллес
Вторгнення РФ почало провалюватися, Путін уже не зможе захопити Україну, - міністр оборони Британії
19:41
Я працюю на цвинтарі": дебютну стрічку Олексія Тараненка покажуть на великих екранах у вересні
"Я працюю на цвинтарі": дебютну стрічку Олексія Тараненка покажуть на великих екранах у вересні
19:36
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:25
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
Британія готова прийняти на навчання більше українських військових, ніж планувалося, - голова міноборони Воллес
19:24
Електробронетранспортер Bushmaster
В Австралії розробили новий електробронетранспортер Bushmaster
19:23
Німеччина уряд
Німеччина планує провести в жовтні конференцію з відновлення України, - ЗМІ
19:18
Уже на фронті: Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини десантникам 79-ї бригади
19:17
Ексклюзив
Згурець
Темпи битви за Південь України залежать від швидкості польоту наших ракет, - військовий експерт Киричевський
19:00
Окупанти намагались прорвати оборону українських військ на Донеччині, однак зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ
Окупанти намагались прорвати оборону українських військ на Донеччині, однак зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ
18:57
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Аеродром у Новофедорівці могли обстріляти з ракет Нептун, Harpoon, або з вертольотів, підлетівши до Криму, - експерт
18:51
Оновлено
Запорізька АЕС
Окупанти продовжили обстрілювати Запорізьку АЕС і території поблизу: влучили неподалік першого енергоблоку, - Енергоатом
18:36
МЗС РФ
МЗС РФ відмовилося від пропозиції Швейцарії представляти інтереси України
18:36
Станцію "Академік Вернадський" засипало снігом, замети сягають 5 метрів
Станцію "Академік Вернадський" засипало снігом, замети сягають 5 метрів
18:23
Ексклюзив
Окупанти обстрілюють Авдіївку
У прифронтовій Авдіївці є жінки на 9-му місяці вагітності, які не хочуть їхати з міста, - журналіст
18:23
Оновлено
Маріуполь
Маріуполь залишиться без якісної води та електроенергії, 90% інфраструктури зруйновано, - мер
18:17
Олексій Громов
Через втрати в Україні окупанти планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М, - Громов
18:17
Оленівка, обстріл колонії
Не влучання з HIMARS, а термобаричний вибух зсередини бараку, - розслідування CNN злочину Росії у Оленівці
18:15
Ексклюзив
ЗАЕС
Потрібно організувати міжнародну коаліцію для введення економічних санкцій проти Росатому, - експертка з атомної енергетики Кошарна
18:13
Ексклюзив
Робота M142 (HIMARS)
Поява HIMARS в Україні довела росіян до сказу, - військовий експерт Киричевський
18:04
Ексклюзив
Газ
Україні треба докупити 1-2 млрд кубометрів газу, цього має вистачити на опалювальний сезон, - експерт у сфері енергетики
18:04
Ексклюзив
Міклушка список колаборантів
На Луганщині колаборантами стали нещодавно призначені чиновники та представники проросійських партій
18:03
Норвегія
Норвегія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії
18:02
Данія
Понад €1,5 млрд для військової допомоги Україні зібрала конференція донорів у Копенгагені
17:46
льодовики Антарктики руйнуються
Шельфові льодовики Антарктики руйнуються швидше, аніж передбачалось, - дослідження NASA
17:36
Віталій Кличко та Міхаель Бродський
Ізраїль лікуватиме поранених українських військових, - Кличко
17:29
білоруські військові
РФ може влаштувати провокацію напередодні Дня Незалежності, щоб остаточно втягнути Білорусь у війну, – Генштаб
17:28
Японія
Українська ІТ-компанія за сприяння МЗС відкрила офіс у Японії
17:25
Ракета
ППО збила дві крилаті ракети "Калібр" над Харківщиною під час повітряної тривоги на всій території України
17:19
ухилянтів переправляли на човні
На Чернігівщині ухилянтів переправляли на човні до Білорусі
17:07
білоруські військові
Близько 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні, - Генштаб ЗСУ
16:53
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликав вивести військових РФ із території ЗАЕС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV