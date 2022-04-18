Ринок починає перелаштовуватися, але є дефіцит та обмеження продажу пального, - Куюн
Сергій Куюн, експерт з енергетики, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" пояснив нові ланцюги перелаштування ринку пального в Україні, також прокоментував наявність дефіциту та обмежень у продажу пального
Таку думку він висловив в етері Еспресо TV
"Кременчуцький нафтопереробний завод на початку місяця був атакований російськими ракетами та зупинив виробництво, відповідно, треба визнати, що це ускладнило наповнення ринку пальним. У березні фактично ми протягнули на лютневих залишках і на роботі Кременчуцького заводу. А от у квітні ситуація ускладнюється тим, що і залишків не залишилося і, ви також знаєте, про ракетні удари по нафтобазах. Був один тиждень, десь з кінця березня на початку квітня, за тиждень близько десяти нафтобаз було торпедовано. Відповідно, квітень дуже напружений з точки зору постачання пального"- пояснив експерт з енергетики.
Директор консалтингової компанії нагадав, що основні постачання ідуть через західний кордон, тому що Україна позбулася найпотужніших джерел таких, як Росія і Білорусь, а також втратила морське постачання. Відповідно, зазаначив експерт, саме зараз ринок перелаштовується на постачання через західний кордон і відбудовуються нові логістичні ланцюжки, переважно з Румунії та Польщі. "
"По факту дефіцит вже є, пального преміумкласу не вистачає. Ми бачимо, що багато станцій не працює, навіть, мережі АЗС не всі свої станції відкривають, нема сенсу на всі станції везти пальне і дефіцит бензовозів, і таке інше. Більш-менш виходять з тієї ситуацію тим, що самі компанії встановлюють обмеження і на більшості мереж діють чек на 20 літрів. І це дозволяє розтягнути, розподілити пальне на максимальну кількість споживачів. Компанії дивляться, які у них залишки, і якщо у них є збій у постачанні свіжих партій, вони ще збільшують обмеження або прибирають з вільного продажу пальне, щоб залишити тільки для муніципальних, військових і корпоративних клієнтів. Так це зараз працює" – прокоментував експерт.
Сергій Куюн пропонує вихід з цієї ситуації : "На мій погляд, могло б бути зняття обмежень або державне регулювання цін хоча б на період, який необхідний для наповнення ринку. Тому що це регулювання досить жорстке на сьогодні, і не дозволяє багатьом компаніям завозити свіжі партії пального, тобто вони постійно ризикують отримати збитки. На мій погляд, це був би вихід, щоб місяць-півтора зняти обмеження, але уряд, я так розумію, побоюються злету цін. Я вважаю, що його не буде. Але слово за урядом. Я думаю, що у такому економрежимі будемо продовжувати працювати".
- Нагадаємо,з перших днів війни мережа АЗК "БРСМ-Нафта" виділила 335 000 л пального для заправки транспорту ЗСУ, ДСНС, швидкої допомоги, поліції та ТРО
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