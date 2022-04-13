З перших днів війни мережа АЗК "БРСМ-Нафта" виділила 335 000 л пального для заправки транспорту ЗСУ, ДСНС, швидкої допомоги, поліції та ТРО

"Зараз кожен наш працівник на своєму місці виступає захисником і справжнім воїном. Ми усвідомлюємо, що тилове забезпечення вкрай необхідне для визволення країни. Тому збираємо та відвозимо гуманітарну допомогу на наших вантажівках, які раніше використовували для доставки вина на "АЗК", - Олександр Мельничук, директор департаменту стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта".

Запущено цілодобову роботу кількох АЗК "БРСМ-Нафта", що знаходяться на маршрутах "зелених коридорів". Колони транспортів евакуйованих мешканців безкоштовно заправляли пальним, а постраждалих людей забезпечили продуктами та їжею.

Переформатовано відділ зовнішньої реклами мережі АЗК "БРСМ-Нафта" на цех з виробництва протитанкового оборонного та побутово-необхідного обладнання для потреб військових. Виготовляються спеціалізовані підземні "буржуйки з прозорим димом", мобільні кухонні плити для приготування їжі та плити для бронижилетів. Силами наших працівників налагоджено освітлення деяких блок-прстів, зроблено банери та навігаційні знаки.

На заправках БРСМ у Дніпрі, Кам’янці, Сколе створено повноцінні комфортні хостели для прийому біженців. Тут людей забезпечують продуктами, готовою їжею, надають затишні кімнати відпочинку, щоб люди почувалися безпечно і затишно.

Крім того, команда фахівців мережі АЗК "БРСМ-Нафта" створила проект негайної реконструкції заправок, що постраждали під час війни. Сьогодні вже ведуться активні роботи у Василькові. На черзі Бузова, Мила, Чернігів, Суми, Васильків, Харків, Дніпро."Ми працюємо над повноцінним відновлення нашої мережі після війни. Впевнений, завдяки професіоналізму нашого персоналу, зможемо швидко відбудуватися, якими б не були збитки", - операційний директор Василь Бікус.Дорогі партнер і клієнти! Основною цінністю для нас були і є люди. Завдяки вам і разом з вами, нам вдалося не зупинити діяльність мережі навіть в умовах воєнного часу. Попереду багато роботи, але разом ми обов’язково впораємося!* Усю необхідну інформацію можна знайти у додатку BRSM Plus:адреси працюючих АЗК; інформацію щодо наявності пального на конкретному АЗК; ціни на кожен вид пального на даний момент; маршрут на АЗК; додаткові сервіси на АЗК. Завантажити застосунок можна у App Store та Play Market.