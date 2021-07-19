Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"

Про це повідомляє LB.ua

Під час фінального концерту Шевченко у дуеті з композитором Ніколо Петрашем заспівав під фонограму пісню "Чотири пори року"

Після виступу нардеп назвав Лукашенка другом.

Шевченка виключили із фракції через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.