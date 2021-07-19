Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"
Народний депутат Євгеній Шевченко, якого виключили із фракції "Слуга народу" за підтримку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, виступив на "Слов'янському базарі"
Про це повідомляє LB.ua
Під час фінального концерту Шевченко у дуеті з композитором Ніколо Петрашем заспівав під фонограму пісню "Чотири пори року"
Після виступу нардеп назвав Лукашенка другом.
- Шевченка виключили із фракції через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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