Наш обов’язок розповідати про Голодомор, щоб на всіх континентах нарешті усвідомили – це був геноцид українського народу, - Порошенко
Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає, – пише на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко
"Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіним Голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року", – наголошує Порошенко.
"Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними", – переконаний п’ятий президент.
"Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально", – вважає Порошенко.
"Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України", – пише Петро Порошенко.
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