"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів", - Зеленський виступив на церемонії вручення премії Греммі та закликав світ підтримувати Україну

Про це повідомляє CNN.

Володимир Зеленський виступив із промовою, яку розпочав словами: "Війна. Що є більш протилежним, ніж музика".

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули", - підкреслив президент.

Також він наголосив, що війна не дає нам вибирати, хто виживе, а хто "залишиться у вічній тиші".

"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають пораненим. У лікарнях", - сказав Зеленський і додав, що Україна захищає свою свободу, яка означає: "Жити. Любити. Звучати".

Президент України закликав тих, хто слухає "говори правду про війну".

"У соцмережах, на телебаченні. Підтримуйте нас будь-яким способом. Будь-яким. Але не мовчіть! І тоді настане мир. Усі наші міста війна руйнує. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони жили. І були вільні. Вільні, як ви на сцені "Греммі", - сказав Зеленський.

Після його слів відбувся виступ під керівництвом співака Джона Ледженда та кількох українських виконавців, які виконали пісню "Free".

Відзначимо, що кінопремія "Оскар" відбулася без виступу Володимира Зеленського та згадки про війну, але з хвилиною мовчання та проханням підтримати народ України.

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