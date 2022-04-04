"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів", - Зеленський виступив на церемонії вручення премії Греммі та закликав світ підтримувати Україну
Президент України Володимир Зеленський у відеоформаті взяв участь у 64-й щорічній музичній церемонії вручення премії Греммі
Про це повідомляє CNN.
Володимир Зеленський виступив із промовою, яку розпочав словами: "Війна. Що є більш протилежним, ніж музика".
"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули", - підкреслив президент.
Також він наголосив, що війна не дає нам вибирати, хто виживе, а хто "залишиться у вічній тиші".
"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають пораненим. У лікарнях", - сказав Зеленський і додав, що Україна захищає свою свободу, яка означає: "Жити. Любити. Звучати".
Президент України закликав тих, хто слухає "говори правду про війну".
"У соцмережах, на телебаченні. Підтримуйте нас будь-яким способом. Будь-яким. Але не мовчіть! І тоді настане мир. Усі наші міста війна руйнує. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони жили. І були вільні. Вільні, як ви на сцені "Греммі", - сказав Зеленський.
Після його слів відбувся виступ під керівництвом співака Джона Ледженда та кількох українських виконавців, які виконали пісню "Free".
- Відзначимо, що кінопремія "Оскар" відбулася без виступу Володимира Зеленського та згадки про війну, але з хвилиною мовчання та проханням підтримати народ України.
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