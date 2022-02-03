"Наших дітей вбили, хто відповідатиме?": батьки військових, загиблих внаслідок нестатутних відносин, влаштували протест під Офісом президента

Про це повідомляє Укрінформ.



Зазначено, що мітингарі тримають в руках портрети загиблих і плакати з надписами "Наших дітей вбили - хто відповідатиме?", "Вимагаю справедливості!", "Влада, покарайте винних", "Поверніть честь невизнаним героям".



"Рік тому мій син проходив строкову службу в Черкаській області. Рік тому мені повідомили, що мій син загинув. Моя дитина була понівечена. Все вказує на те, що це вбивство, але справа не ведеться. Я хочу справедливого розслідування. За це ніхто не поніс покарання: не притягнули ні командира, ні начальника караула, нікого. Одні відбулися виговорами, хоча в тій частині за два роки загинули два хлопчики", - розповіла учасниця акції Наталія Нечипоренко.



Згідно з інформації, яку надали військові, хлопець загинув через "навмисне самоушкодження з гвинтівки, хоча син стояв з автоматом".



"Я хочу чесного розслідування, справедливого. Хочу як мати знати що робиться в тій частині. За що моя дитина постраждала. Робляться експертизи, вони не можуть сказати, щоб було неупереджене розслідування", - уточнила Нечипоренко.



Родичі загиблих на службі в армії солдатів заявляють, що неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. Вони об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості.



За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того подій у військових частинах, поновлення розслідування кримінальних справ та покарання винних за загибель їхніх дітей.



Крім того, серед учасників акції також батьки батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук, який 26 січня відкрив стрілянину на заводі "Південмаш" та вбив п’ятьох людей. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb