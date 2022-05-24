"Наступ росіян на Донбасі - це безжальна битва": Кулеба закликав пришвидшити поставки зброї в Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить іноземних партнерів пришвидшити постачання зброї в Україну, оскільки на Сході країни триває активний наступ російських окупантів
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter 24 травня.
"Зарано робити висновок, що Україна вже має всю необхідну зброю. Наступ росіян на Донбасі – це безжальна битва, найбільша на європейській території з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів пришвидшити поставки озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", – зазначив він.
- Нагадаємо, у ЄС повідомляли, що не допустять, щоб в України закінчилась зброя.
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