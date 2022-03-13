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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією НАТО відповість в "повну силу", якщо Росія почне обстріл країн Альянсу, - Салліван

НАТО відповість в "повну силу", якщо Росія почне обстріл країн Альянсу, - Салліван

13 березня, 2022 неділя
17:36

У цьому разі вступить в силу один з базових принципів НАТО, що напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на слова радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, інформує Еспресо.TV

Радник Салліван попередив, що якщо Росія "вистрелить" по території НАТО, блок відповість в "повну силу". Адже це спричинить дію статті 5 НАТО, яка говорить, що напад на одного союзника по НАТО вважатиметься нападом на всіх союзників.

"Якщо буде військовий напад на територію НАТО, це призведе до використання статті 5, і ми залучимо всі сили альянсу НАТО у відповідь на це", - зазначив чиновник.

Він також сказав, що США прямо застерігають Росію від використання хімічної зброї, додавши, що якщо Володимир Путін дійсно розгорне зброю масового знищення, це буде "шокуючою додатковою межею", яку він перетинає в міжнародному праві.

  • Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила обстріл Центру миротворчих сил на Львівщині, що розташований на відстані менше аніж 30 км від кордону з Польщею, що є країною-членом НАТО.

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Росія
НАТО
США
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