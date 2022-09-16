Національна мережа АЗК відкрила Благодійний фонд для допомоги ЗСУ

Національна мережа автозаправних комплексів “БРСМ-Нафта” відкрила Благодійний Фонд, що надаватиме допомогу українській армії. Долучитися до збору коштів може кожен постійний клієнт АЗК. Для цього створили можливість перерахувати частину своєї знижки, при оплаті за пальне, на рахунок БФ. Керівництво компанії постійно веде перемовини з військовими, а тому знає їхні першочергові потреби в оснащенні армії, - розповідає директор зі стратегічного маркетингу Олександр Мельничук.



“Кожен наш клієнт зможе робити свій персональний вклад у перемогу в один клік. Для цього учасники програми лояльності BRSM PLUS самі обирають відсоток від своєї знижки на пальне, який буде передаватися на потреби ЗСУ. Можна підтримати військових і прямим переказом коштів на реквізити благодійного фонду. Вони вказані на сайті blagobrsm.com.

Ми вже склали попередній перелік — що потребують українські воїни. Це бронежелети, тепловізори, тактичні рукавички та багато інших речей. Приміром, попереду зима. І наших воїнів як мінімум потрібно перевдягнути”, - розповідає Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК «БРСМ-Нафта».



З початку бойових дій мережа втратила 14 автозаправок, які розгромлені вщент. Та переважна більшість з них, а це майже 200, продовжує працювати. З 24 лютого робота практично не припинялася. Особливо спекотними були перші дні війни. Коли люди масово евакуювалися.

“Хоч поруч вже були чутно вибухи, ми стояли на своїх робочих місцях. Черги машин у Київській області були просто шалені, люди чекали по 4-5 годин. Тому наша робота не припинялася ні на мить. Працівники не могли навіть відірватись аби відповісти на телефонні дзвінки свої близьких”, - розповідає оператор АЗК у селі Мила Надія Здоренко.





Компанія “БРСМ-Нафта” підтримує українську армію від самого початку війни. На потреби критичної транспортної інфраструктури виділили майже 600 тисяч літрів пального. Активно наповнювали баки, як карет швидкої допомоги, так і авто Збройних Сил України. Внесок у Перемогу роблять і її працівники-волонтери. Відділ будівництва перепрофілювався із виробництва рекламних біг бордів на виробництво захисних їжаків від ворога. Також компанія відкрила тимчасові хостели, аби надати прихисток для тимчасово вимушених переселенців..