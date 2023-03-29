Національна мережа АЗК відправила на передову чергові 20 нових надійних позашляховиків
Протягом року Національна мережа АЗК надала Збройним силам допомогу на загальну суму понад 150 мільйонів гривень
На фронт відправили 75 позашляховиків, понад 650 тисяч літрів пального. Чергові 20 пік-апів поїхали на передову. А ще наші захисники отримали квадракоптери, радіостанції, тепловізори, генератори, сонячні батареї, зимовий одяг, комп'ютерну техніку та інше спорядження. Позашляховики L200 - мобільні, універсальні, високо прохідні та можуть виконувати надскладні завдання у зоні бойових дій, - кажуть наші військові.
“Підтримка українського бізнесу дуже важлива для всіх військових, які боронять нашу державу. Є велика кількість втрачених транспортних засобів, розбиті та пошкоджені. Без них складно в повній мірі повноцінно виконувати бойові завдання. Тому ця підтримка вона є дуже важливою, і ми дякуємо за неї. Ці машини є дуже зручними, мобільними та універсальними. Вони надають додаткові можливості як для пересування невеликих груп, зі спеціальними завданнями, так і для перевезення вантажу та допоміжного майна”, - зазначив заступник керівника департаменту поліції особливого призначення НПУ “Лють” полковник Роман Поліщук.
Національній мережі UPG виповнюється 20 років. Втім, війна - не час для святкування ювілеїв! Завдання інші. Кажуть у компанії. Відбудувати бізнес, зберегти робочі місця, повністю переорієнтуватися на нових постачальників пального та налагодити власну логістику. Вистояти і це найголовніше. Такі головні завдання.
“Ми дуже вдячні військовим за те, що з кожним днем наші хлопці наближають нашу Перемогу. Ви даєте нам змогу внести також і свій маленький внесок в наближення цього дня! Як і кожен з українців, з першого дня повномасштабного вторгнення ми допомагали українській армії. І наразі ми відправляємо нашим військовим, нашим захисникам, чергову партію з 20-ти сучасних авто L200”, - каже директор з маркетингу компанії UPG Надія Гануліч-Манукян.
Мережа на 100 відсотків закрила власні логістичні потреби, оперуючи найбільшим парком бензовозів в Україні — а це майже 450 авто. А ще стали у нагоді залізничні цистерни та термінали із зберігання та перевалки нафтопродуктів у Європі. Останні закупили у Польщі. Це підтримує український енергетичний фронт та дозволяє стабільно забезпечувати нашу країну якісним європейським пальним.
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