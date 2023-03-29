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Національна мережа АЗК відправила на передову чергові 20 нових надійних позашляховиків

29 березня, 2023 середа
12:45
Новини

Протягом року Національна мережа АЗК надала Збройним силам допомогу на загальну суму понад 150 мільйонів гривень

На фронт відправили 75 позашляховиків, понад 650 тисяч літрів пального. Чергові 20 пік-апів поїхали на передову. А ще наші захисники отримали квадракоптери, радіостанції, тепловізори, генератори, сонячні батареї, зимовий одяг, комп'ютерну техніку та інше спорядження. Позашляховики L200 - мобільні, універсальні, високо прохідні та можуть виконувати надскладні завдання у зоні бойових дій, - кажуть наші військові.

“Підтримка українського бізнесу дуже важлива для всіх військових, які боронять нашу державу. Є велика кількість втрачених транспортних засобів, розбиті та пошкоджені. Без них складно в повній мірі повноцінно виконувати бойові завдання. Тому ця підтримка вона є дуже важливою, і ми дякуємо за неї. Ці машини є дуже зручними, мобільними та універсальними. Вони надають додаткові можливості як для пересування невеликих груп, зі спеціальними завданнями, так і для перевезення вантажу та допоміжного майна”, - зазначив заступник керівника департаменту поліції особливого призначення НПУ “Лють” полковник Роман Поліщук.

Національній мережі UPG виповнюється 20 років. Втім, війна - не час для святкування ювілеїв! Завдання інші. Кажуть у компанії. Відбудувати бізнес, зберегти робочі місця, повністю переорієнтуватися на нових постачальників пального та налагодити власну логістику. Вистояти і це найголовніше. Такі головні завдання.

“Ми дуже вдячні військовим за те, що з кожним днем наші хлопці наближають нашу Перемогу. Ви даєте нам змогу внести також і свій маленький внесок в наближення цього дня! Як і кожен з українців, з першого дня повномасштабного вторгнення ми допомагали українській армії. І наразі ми відправляємо нашим військовим, нашим захисникам, чергову партію з 20-ти сучасних авто L200”, - каже директор з маркетингу компанії  UPG Надія Гануліч-Манукян.

 Мережа на 100 відсотків закрила власні логістичні потреби, оперуючи найбільшим парком бензовозів в Україні — а це майже 450 авто. А ще стали у нагоді залізничні цистерни та термінали із зберігання та перевалки нафтопродуктів у Європі. Останні закупили у Польщі. Це підтримує український енергетичний фронт та дозволяє стабільно забезпечувати нашу країну якісним європейським пальним.

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